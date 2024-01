Freiwillige gesucht Helfen lernen beim Technischen Hilfswerk

Seit rund 70 Jahren engagieren sich die Helferinnen und Helfer des THW ehrenamtlich im Zivil- und Katastrophenschutz. Was das genau bedeutet? Bei Stromausfällen bringt das THW mit Netzersatzanlagen Licht ins Dunkel. Bei Sturmschäden beseitigen die Ehrenamtlichen entwurzelte Bäume und Trümmer. Bei drohendem Hochwasser unterstützen die Einsatzkräfte die Deichsicherung. Dabei arbeitet das THW eng mit anderen Organisationen wie der Feuerwehr oder der Polizei zusammen, um die Bevölkerung zu schützen. Die Einsätze sind so vielfältig wie die Helferinnen und Helfer selbst. Was die THW-Kräfte verbindet: Der Wunsch zu helfen. Es geht darum, sich zu engagieren, sich einzubringen, mit anzupacken.