Ratingen : THW lädt zu großem Aktionstag am Blauen See ein

THW lädt zu großem Aktionstag am Blauen See ein

(RP) Es geht ums große Ganze, aber es geht auch um Detailfragen: Welche Erfahrungen machten die Einsatzkräfte in den verschiedenen Einsätzen? Wie viel Wasser können die Pumpen des THW Ratingen in der Minute bewegen?

Antworten auf all diese Fragen gibt es am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 17 Uhr, am Blauen See in Ratingen. Unter dem Motto „Technik zum Anfassen“ präsentiert das Technische Hilfswerk (THW) Ratingen sein Leistungsspektrum. Technikfreunde erwartet ein Angebot der Superlative, das die Fachleute vor Ort ihren Gästen gern erklären. Für Kinder und Jugendliche ist ein Technik-Parcours vorbereitet.