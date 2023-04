Lesung Margot Käßmann stellt ihr Buch vor

Ratingen · In der Veranstaltungsreihe „Rampenlicht“ ist am Freitag, 28. April, um 20 Uhr die Theologin Margot Käßmann in der Stadthalle, Schützenstraße 1, zu Gast. Sie wird aus ihrem Buch „Schöne Aussichten auf die besten Jahre“ lesen.

14.04.2023, 14:15 Uhr

Margot Käßmann liest am Freitag, 28. April, in der Stadthalle aus ihrem Buch. Foto: Veranstalter