Diakonie Ratingen Ein Theaterspiel zum Medienkonsum

Philotes ist in dem Stück ein Online-Spiel, das Nuri und Emmy für sich entdeckt haben. Emmy taucht immer mehr in die Cyberwelt ein und vergisst alles andere um sich herum, vernachlässigt Schule und Freunde. „Die Themenfelder Online Gaming sowie der allgemeine Medienkonsum sind unter den Schülern heutzutage, mitunter pandemiebedingt, so verbreitet wie nie zuvor“, so Kons. Und genau dort setze das Sück an.