Saisonfinale am Blauen See Noch zwei Auftritte für Mogli, Balu und Baghira

Die Naturbühne am Blauen See ist über die Region hinaus bekannt, und so kommen regelmäßig Gäste aus großem Umkreis. „Krefeld, Bochum, Aachen, bis zu 80 oder 100 Kilometer ist ganz normal“. Manchmal schauten auch Zuschauer aus dem Ausland vorbei, zum Beispiel wenn sie gerade ihre Familien in NRW besuchten; Schweden und Spanien seien verbürgt. Neben den Familienvorstellungen am Samstag- und Sonntagnachmittag gab es auch Vormittagsvorstellungen für Kitas und Grundschulen, die sehr gut angenommen worden seien. „Seit zwei Jahren bieten wir auch Kindergeburtstage an, zu Gruppenpreisen und mit Überraschung“, sagt Christina Agel. Das sei nicht nur etwas für Kinder: „Es hat auch einmal eine Oma bei uns ihren 90. Geburstag gefeiert“. Allgemein sei das Familientheater für alle: Wenn die Kinder ins Teenageralter kämen und keine Lust mehr hätten, kämen die Eltern eben alleine. „Wir bauen immer auch Witze ein, die Erwachsene verstehen können“, sagt Agel. Diese seien zum Beispiel auf aktuelle Ereignisse bezogen, so dass von der Vorlage abgewichen werden dürfe.