Kleines Theater Nebenan Premiere für das Stück „Der Kredit“

Die beiden Hauptrollen in dieser unterhaltsamen Komödie spielen die Schauspieler Michael Schäfer und Rolf Berg. Michael Schäfer, freier Schauspieler und Regisseur aus Ratingen, hatte das Kleine Theater Nebenan 2020 gegründet. Rolf Berg, ebenfalls ein fester Bestandteil der Ratinger Theaterszene, hat in der Vergangenheit sowohl im Theater als auch in Film und Fernsehen brilliert. Seine bisherigen Engagements in Ratingen, darunter in „Kunst“ und im Tragödchen, haben ihn zu einem bekannten und geschätzten Gesicht auf den Bühnen der Stadt gemacht.