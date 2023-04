Museum Cromford Mit Sizzenheft und Zeichenstift durchs Museum

Am Sonntag, 23. April, findet im LVR-Industriemuseum Museum Textilfabrik Cromford in Ratingen um 11.30 Uhr der Workshop „Cromforder Scribble Book“ statt. Bei dem rund zweieinhalbstündigen Programm geht es mit Skizzenheft und Zeichenstift durch Cromford, die erste Fabrik auf dem europäischen Kontinent. Unter fachkundiger Anleitung werden Fabrik, Herrenhaus und das umliegende Gelände unter die Lupe genommen und erste Motive in kleine Skizzenbücher gezeichnet. Worauf muss beim Zeichnen einer Spinnmaschine geachtet werden? Welche Details finden sich im Gartensaal des Herrenhauses? Und wie lassen sich die Umgebung, der Park und das Leben rund um das Flüsschen Anger zeichnerisch festhalten?