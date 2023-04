Für Tennisfans TC Homberg-Meiersberg startet mit Tag der offenen Tür in die Saison

Homberg (RP) Der TC Homberg-Meiersberg feiert den Start in die Sommersaison mit einem Tag der offenen Tür und lädt alle Tennisinteressierten ein, dabei zu sein. Am Sonntag, 23. April, haben alle Besucher auf der Anlage in der Brachter Straße 51, die Gelegenheit, die Attraktivität des Tennissports mit all seinen Facetten hautnah zu erleben und das vielseitige Angebot des TC Homberg-Meiersberg kennenzulernen.