Ratingen : Tennis-Delegation unterwegs in Maubeuge

Ratingen Die Sportler sorgen für eine Wiederbelebung der Städtepartnerschaft mit Ratingen.

(RP) Am ersten Ferienwochenende machte sich eine Delegation des Ratinger Tennisclubs RTC Grün-Weiß auf den Weg in die Partnerstadt Maubeuge / Frankreich zum dortigen Tennisclub US Maubeuge. Anlass war der Wunsch nach einer Wiederbelebung der Städtepartnerschaft, die im letzten Jahr ihr 60jähriges Jubiläum feierte und die Anfrage des dortigen Tennisclubs nach einem Austausch.

Am Sonntagnachmittag endete das gemeinsame Wochenende und man verabschiedete sich mit einem weinenden und einem lachenden Auge: Der Besuch der Franzosen in Ratingen wurde für Ende September vereinbart, so dass es bereits in fünf Monaten ein Wiedersehen auf der Tennisanlage am Götschenbeck geben wird.