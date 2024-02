Nachwuchsmusiker zeigen ihr Können Preisträger aus Ratingen geben Konzert

Für die Teilnahme an diesem bundesweit ausgetragenen Musikwettbewerb melden sich junge Musikerinnen und Musiker gemäß der jährlich wechselnden Ausschreibungen an. Es erfolgt die Zuordnung in eine Wertungskategorie und die jeweilige Altersstufe. Die Vorspielprogramme werden inhaltlich und hinsichtlich ihrer Aufführungsdauer geprüft. Die Zulassung zum Wettbewerb gipfelt schließlich in einem Wertungsspiel vor einer Fachjury, die nach einem Punktesystem bewertet und so die Zuordnung in die unterschiedlichen „Preise“ bestimmt.