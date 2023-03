Spektakuläre Tat in Ratingen Einbruch in Bauerngarten: Teil der Beute ist zurück

Unlängst hat Jürgen Benninghoven einen Teil seines gestohlenen Werkzeuges abgeholt – und zwar bei der Kriminalpolizei in Köln. Die ermittelt in dem spektakulären Fall, der sich im Schwarzbachtal zugetragen hat. Unbekannte waren in Benninghovens Bauerngarten eingestiegen, hatten sich umgesehen und einiges mitgehen lassen (die RP berichtete. So zum Beispiel Lebensmittel im Gesamtwert von rund 15.000 Euro.