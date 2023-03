Sport in Ratingen Schnell, kommunikativ, süchtigmachend

Es ist schnell, leicht zu lernen und macht unendlich viel Spaß.“ Martin Braun, Vorsitzender des TC Angertal ist bereits infiziert. „Padel-Tennis ist in Spanien und Lateinamerika ein sehr verbreitetes Spiel. Auch in den Niederlanden wird es schon häufig gespielt“, so Braun. In Deutschland entwickelt es sich gerade zur Trendsportart. Ein Trend, den auch der TC Angertal nicht unbeachtet vorbeiziehen lassen will.