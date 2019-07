Musik : Kenner erleben Wagners Tannhäuser im Kino

Kinochefin Gabriele Rosslenbroich verteilte vor der mehrstündigen Aufführung Fächer an die Kinobesucher. Foto: Blazy, Achim (abz)

RATINGEN Gabriele Rosslenbroich gab sich als perfekte Gastgeberin. Die Aufführung dauerte bis Mitternacht.

Wagner war in Ratingen. Genau wie im vergangenen Jahr, nur noch heißer. Man eröffnete diesmal die Bayreuther Festspiele mit Tannhäuser, man übertrug die Premiere weltweit in ausgewählte Kinos, die man zu einem solchen Anlass sicher Lichtspielhäuser nennen kann.

Und sie waren entgegen der Meinung des Moderaters Axel Brüggemann, den man zur Erbauung in die Pausen geholt hatte, keinesfalls alle klimatisiert. Auf dem grünen Hügel gibt es sowas bekanntlich auch nicht.

In Ratingen aber erwartete eine wahre Gastgeberin ihr Publikum: Kinobesitzerin Gabriele Rosslenbroich schenkte jeder Besucherin einen Fächer, kredenzte für alle Gäste Sekt oder Saft und für die Rückenfreundlichkeit ein Kuschelkissen.

Während also am originalen Platz die Begeisterung bereits seit 16 Uhr über die Bretter ging, wurde zeitversetzt in die Kinos übertragen. Die originale Pausenzeit von einer Stunde schrumpfte hier.