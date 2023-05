Kinderbetreuung in Ratingen SkF koordiniert individuelle Betreuung in der Kindertagespflege

Zum fünften Mal koordiniert der Bundesverband für Kindertagespflege die Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege“, die vom 8. bis 14. Mai stattfindet. Wie in den Vorjahren ist das Ziel, der Öffentlichkeit deutlich zu machen, was Kindertagespflege ist und was sie leistet. Denn Kindertagespflege ist als Alternative zur Betreuung in Kitas noch zu wenig bekannt.