Start ist am Wochenende Nachhaltigkeitstage mit vielen Aktionen

Ganz praktisch kann man die Umsetzung der 17 Ziele an unterschiedlichen Stellen in Ratingen bei einer thematischen Radtour, organisiert mit dem ADFC, am 23. September „erfahren“. Auch bei der Verleihung des Ratinger Nachhaltigkeitspreises am 28. September werden alle Zielrichtungen angesprochen. Wer sich zum Thema Nachhaltigkeit in Ratingen inspirieren lassen und zugleich vernetzen möchte, ist an diesem Abend gut aufgehoben, denn die Preisverleihung findet im Rahmen des offenen Vernetzungstreffens von Ratingen.nachhaltig statt.