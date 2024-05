Tag der Städtebauförderung Aktionen und Rundgänge in der Innenstadt

Weitere Mosaike sind in der Innenstadt bereits im Durchgang Synagogengasse und am Durchgang von der Wallpassage zur Düsseldorfer Straße zu sehen. Ersteres haben Teilnehmer eines Ferienangebots des Jugendzentrums LUX gestaltet, das zweite Mosaik hat die Ratinger Mosaikkünstlerin Sarah Rose im Auftrag des Hauseigentümers gestaltet. Außerdem zieren Mosaike zwei Bushaltestelle in Ratingen, an der Brachter Straße und im Schwarzbachtal.