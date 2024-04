Nach Theaterabsage am Blauen See Statt Biene Maja gibt es einen Tag der offenen Tür

Dankbar ist die Truppe auch der Stadt. Wie Christina Agel erklärt, tue die Stadt alles, damit es im nächsten Jahr für Theaterconcept am Blauen See weitergehen könne. Dazu gehört nicht nur das Aussetzen der Pachtzahlung. Aktuell wird das Wasser auch weiter im Dauerbetrieb abgepumpt, damit nicht noch mehr Schäden an der Naturbühne entstehen. Unklar ist jedoch, ob nach dem Abstellen der Pumpe das Wasser aus dem Blauen See wieder zur Naturbühne zurückfließt.