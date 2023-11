Weiterführende SYchulen in Ratingen Was das Bonhoeffer-Gymnasium zu bieten hat

Aber auch die anderen Fächer boten den Besucher interessante Einblicke und einladende Mitmachgelegenheiten an. So konnte man zum Beispiel im „Sinneslabor“ das Fach Biologie näher kennenlernen oder die Besucher philosophierten über Fragen des Lebens in dem „Philosophischen Café“. Selbstgebaute Roboter gab es in dem Informatikraum zu bestaunen. Oder man besuchte die „Upcycling“-Ausstellung der Künstler.