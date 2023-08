Tag der offenen Tür Löschzug Lintorf zeigt beim Dorffest seine Einsatzfahrzeuge

Nach der Corona-Pause ist es endlich wieder soweit. Der Löschzug Lintorf der Feuerwehr Ratingen präsentiert mit Stolz sein vielseitiges Programm für den bevorstehenden Handwerkermarkt in Lintorf. Selbstverständlich dürfen die Präsentation der Einsatzfahrzeuge und Vorführungen am Tag der offenen Tür nicht fehlen. Die Türen öffnen sich übrigens am Samstag, 2., und am Sonntag, 3. September.