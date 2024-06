Swim&Run im Angerbad 1000er-Marke wird erstmals erreicht

Ratingen · Das Freibad ist am 2. Juli wieder fest in Schülerhand. Dann treten Ratinger Schule wieder in den Disziplinen Schwimmen und Laufen an.

20.06.2024 , 15:02 Uhr

1000 Schüler werden am 2. Juli im Freibad an den Start gehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Die 1000er-Marke ist erstmals geknackt. Damit ist ein weiterer Meilenstein erreicht für den Schulsporttag Swim&Run Ratingen am 2. Juli. Erstmals werden in 2024 mehr als 1000 Kinder und Jugendliche das Angerbad sportlich bevölkern, im vergangenen Jahr waren es 706. Die vierte Ausgabe erfährt somit einen weiteren Schub und belegt, dass die Initiative von Organisator Georg Mantyk ein Volltreffer war. Sein Ziel für den Event bleibt weiterhin die Teilnahme aller Ratinger Schulen. Aktuell sind es acht Grundschulen und fünf weiterführende. „Das wird ein besonderer Tag“, freut sich Mantyk, der den Schulsporttag 2019 ins Leben gerufen hat. „Mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler werden das Angerbad beleben, und ich bekomme schon jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie viele glückliche Gesichter ich sehen werde, wenn die Finisher-Medaillen um den Hals gehängt werden.“ Auch die Siegerehrungen sind emotionale Momente, die Schirmherr Klaus Pesch, Bürgermeister der Stadt Ratingen, sich in den letzten Jahren nicht hat entgehen lassen. Logischerweise wird er in diesem Jahr abermals die Urkundenübergabe vornehmen. Info Rahmenprogramm mit Verpflegung Swim & Run ist ein Ausdauerwettkampf in der Kombination Schwimmen – Laufen; es ist eine vereinfachte Form des Triathlons (Schwimmen Radfahren, Laufen). Die Starts und Siegerehrungen finden in der Zeit von 9 bis 15 Uhr im Angerbad statt. Es gibt ein buntes Rahmenprogramm für alle Altersklassen und Zielverpflegung im Zielbereich des Freibades. Mit seiner Einschätzung spricht Mantyk natürlich aus den Erfahrungen der letzten Ausgaben, weiß sich aber mit den teilnehmenden Schulen und den verantwortlichen Lehrern im Konsens. „Zunächst einmal ist das ein sensationeller Event im Angerbad, der ganz toll organisiert ist. Zum anderen macht ein solcher Sporttag viel Positives mit den Kindern. Das kann man in keiner Mathestunde oder anderen Unterrichtseinheiten vermitteln“, ordnete im letzten Jahr Carla Hochscheid, Konrektorin der Gebrüder Grimm-Schule, den Event ein. „Wir haben daher auch unsere Erstklässler, die ja noch nicht starten dürfen, dabei. Die feuern ihre Schulkameraden an.“ Das wird auch in 2024 so sein und die Grundschule geht als Titelverteidiger mit den meisten Teilnehmenden gemäß Schulgröße ins Rennen. Die Gebrüder Grimm-Schule war im vergangenen Jahr mit nahezu der kompletten Schule ins Angerbad gereist, weil „diese Veranstaltung viel Positives bei den Kindern bewirkt und ihnen wirklich Spaß bereitet“, wie Hochscheid betont. Rang zwei in dieser Rangfolge ging an die Liebfrauenschule. Dritte wurde das Kopernikus-Gymnasium, das 2023 zum ersten Mal mit von der Partie war, und gar eine Cheerleader-Mannschaft mitgebracht hatte, die ausnahmslos alle Aktiven unterstützte. Auf dem Wettkampfplan stehen Distanzen von 50 Metern Schwimmen und 400 Laufen für die Grundschüler, die Jahrgangsstufen fünf bis sieben haben Strecken von 100 und 1000 Metern zu absolvieren und für die „Großen“ aus den Klassen acht und neun sehen die Organisatoren 200 Schwimmmeter und 1,5 Laufkilometer vor. Letzteres sind auch die Zahlen für die Lehrer-Staffeln und -Einzelstarts, die immer ein Highlight der Veranstaltung darstellen. „Ich kann nur jede Schulleitung oder jeden Sportverantwortlichen an Ratinger Schulen bitten, mal am 2. Juli im Angerbad vorbeizuschauen“, animiert Mantyk zu einem Umdenken bei den potenziell startberechtigten und noch nicht teilnehmenden Institutionen. Die Streckenlängen sind so gewählt, dass jedes Kind und jeder Jugendliche sie schaffen kann. Partner des Events sind die Lions Ratingen, die Stadtwerke Ratingen sowie die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert. Weitere Informationen finden sich unter www.swim-run-ratingen.de.

(RP/jün)