Ausstellung in der Agentur Wohnglück Ein Spiel mit geometrischen Formen

Zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung lädt die Ratinger Immobilien-Agentur Wohnglück ein: Am Freitag, 7. Juni, präsentiert der Düsseldorfer Künstler Svend Dunkhorst seine Werke in den Räumen der Agentur in der Goethestraße 2 in Ratingen.