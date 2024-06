St. Sebastiani Bruderschaft Ratinger Schützen wählen neuen Vorsitzenden

Im weiteren Verlauf der Versammlung stand natürlich das kommende Schützen- und Heimatfest 2024 im Vordergrund. Hier wurden die anwesenden Mitglieder über ein paar kleine Veränderungen im Ablauf des Schützen- und Heimatfestes informiert. So beginnt das Festhochamt am Samstag, 3. August, wieder um 17.30 Uhr, bedingt durch den Aufbau der Tribüne auf dem Marktplatz, die in diesem Jahr am Samstag für das Platzkonzert und am Sonntag für den großen Festzug zur Verfügung steht.