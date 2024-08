Innenstadt betroffen Stromausfall überrascht Menschen in Ratingen

Ratingen · Am frühen Donnerstagabend hat es offenbar kurzzeitig einen größeren Stromausfall in der Ratinger Innenstadt gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr kam niemand in eine Notlage.

16.08.2024 , 00:05 Uhr

Abendlicher Stromausfall: Teelicht im Dunkeln (Symbolbild). Foto: dpa/Jessica Lichetzki

Gegen 20 Uhr konnte die Stromversorgung in der Innenstadt von Ratingen wieder hergestellt werden. Die Ursache für den Stromausfall ist unklar. Nach Feuerwehrangaben kam es durch den Ausfall zu keiner Notlage. Im Mai war es in der Innenstadt schon einmal zu einem Stromausfall gekommen. Damals löste ein technischer Defekt in einer Schaltanlage die Störung aus.

(peng)