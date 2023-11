Stricken für Wohnungslose Zwei links, zwei rechts für einen kleinen Glücksmoment

Sie strickt und strickt und strickt. „Freunde kennen mich nur mit Stricknadeln in der Hand“, so Renata Suhajova. Wenn das überhaupt möglich ist, strickt die Ratingerin in diesen Tagen noch schneller. Am Freitag, 1. Dezember, will sie ihre Mützen im Ratinger Winterdorf anbieten. Die Rechnung ist einfach – je mehr Mützen sie zum Kauf anbieten kann, desto mehr Geld kann sie der Obdachlosenhilfe übergeben.