In Ratinger Stadtteil Mann erhält Haftstrafe nach einer Messerattacke

RATINGEN/DÜSSELDORF · Die Tat am 23. April 2022 in Tiefenbroich hatte für Aufsehen gesorgt, der Sachverhalt hatte sich wie folgt dargestellt: Gegen 14.45 Uhr soll ein 72-Jähriger mit seinem Rad die Sohlstättenstraße in Richtung Angermunder Weg befahren haben. Im Anhänger hatte der Mann seinen Hund mit sich geführt.

21.02.2023, 15:32 Uhr

Die Tat am 23. April 2022 in Tiefenbroich sorgte für Aufsehen. Foto: dpa/Carsten Rehder