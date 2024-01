Warnstreik am Freitag U 72 fällt komplett aus – nur wenige Busse fahren

Alle Verbindungen, die die Rheinbahn an Streiktagen anbieten kann, werden in der Fahrplanauskunft angezeigt. Die entsprechenden Linien finden Kunden im Liniennetzplan unter www.rheinbahn.de/streik. Nach dem bisherigen Plan verkehren in Ratingen die Linie 771 von Ratingen Mitte nach Velbert über Homberg und Heiligenhaus sowie die Linie 751 von Hösel über Lintorf und Kalkum nach Kaiserswerth. An den Haltestellen informiert die Rheinbahn die Kunden – falls vorhanden – über Anzeigetafeln über die nächsten Verbindungen. Zusätzliche Mobilitätsangebote gibt es in der App redy.