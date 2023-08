Schlaflos in Lintorf Bei jedem Lkw wackeln die Wände

„Anwohner berichteten mir von starken Vibrationen durch LKW und Busse, die im maroden Kreuzungsbereich in Schlaglöcher fahren und so, starke Vibrationen verursachen“, berichtet Stefan Heins. Die Straße befinde sich im Kreuzungsbereich in einem schlechten Zustand, teilweise seien deutliche Lücken und Krater im Straßenbelag vorhanden, in die schwere Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit einschlagen, was zu Lärm, aber besonders zu Vibrationen in den anliegenden Wohnhäusern führe. „Diese Vibrationen haben bereits, so wurde uns berichtet, zu dauerhaften Beschädigungen an Mauerwerken geführt und lösen Durchschlafprobleme aus“, so heißt es in einem Antrag, den die CDU im Bezirksausschuss vorlegen will. Die Problematik trete insbesondere nachts auf, wenn der Verkehr abnehme und so die Kreuzung mit den erlaubten 50 Stundenkilometern befahren werden kann.