Hösel : Mehrmals den Mittelfinger gezeigt: Polizist stoppt Fahrer

Ratingen Gegen 9.35 Uhr hatte ein 59-jähriger Polizeibeamter in einem zivilen Streifenwagen, jedoch mit einem sogenannten „NRW"-Kennzeichen beschildert, die Sohlstättenstraße befahren, als ihm ein weißer Renault Scenic auffiel. Dieser befuhr in augenscheinlich unsicherer Fahrweise die Sohlstättenstraße in Richtung Kaiserswerther Straße.

(RP) Die Folgen nonverbaler Kommunikation muss ein 29-jähriger Autofahrer aus Münster tragen, der am Mittwochmorgen einem Polizeibeamten in einem Zivilfahrzeug mehrfach den Mittelfinger gezeigt hatte.

