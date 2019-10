Stimme der Wirtschaft : Hilfe bei der Berufswahl

Ratingen Was wirklich hilft, sind häufigere Praktika in Unternehmen.

Die Abiturienten in NRW schafften im Jahr 2018 fast 25 Prozent einen Abidurchschnitt vom mindestens 1,9. Damit liegt NRW fast im Durchschnitt aller Bundesländer. Die Abweichungen zwischen den Bundesländern sind extrem: in Thüringen schaffen fast 38 Prozent einen Durchschnitt mit einer Eins vor dem Komma. Schlusslicht ist Schleswig-Holstein mit „nur“ gut 17 Prozent Einser-Abiturienten.

Was auffällt: Seit Jahren steigt der Notendurchschnitt beständig. Je nach politischer Couleur wird dies damit erklärt, dass die Schüler besonders zielstrebig seien. Allerdings erklärt das nicht die großen Unterschiede zwischen den Bundesländern. Wie passt das zu den Beobachtungen von Personalchefs, die sich häufig beschweren, dass trotz guter Noten viel Basiswissen bei den Bewerbern fehle? Auch der Deutsche Hochschulverband moniert, dass Studienanfängern immer häufiger Grundkenntnisse fehlen, vor allem in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Die Zahl der Abiturienten wächst – und immer mehr wollen studieren. Allerdings haben sie häufig überhaupt keine Ahnung was. Da ist es dann so, dass man erst einmal ein halbes Jahr mit „Work and Travel“ ins Ausland geht. Und die Eltern – soweit sie das ihren Kindern ermöglichen können – hoffen, dass danach Gewissheit zu Studium oder Beruf herrscht. Tut es aber häufig nicht.

Früher war die Berufsfindung meist einfacher: Was der Vater gelernt hatte, lernte auch der Sohn. Diese Automatik war nicht immer gut. Manchmal aber besser als jahrelange Ehrenrunden bei der Berufsfindung wie sie heute häufig beklagt werden. Was wirklich hilft, sind häufigere Praktika in Unternehmen. Nicht nur die vorgeschriebenen Schülerpraktika, sondern vor allem zusätzlich freiwillige Praktika. Die Zeiten stehen gut, denn immer mehr Unternehmen bilden aus. Eine Übersicht über Ausbildungsberufe und Schülerpraktika von Ratinger Unternehmen findet man auf www.unternehmensverband.com unter „Service“. Überblicke geben auch Ausbildungs- und Studienmessen wie die gerade durchgeführte topjob Ratingen. Und: häufig helfen ja doch Kontakte der Eltern weiter – auch wenn man das als Schülerin oder Schüler ja eigentlich nicht will.