Statistik des Jugendamtes Welche Delikte von Jugendlichen begangen werden

Körperverletzung und Betäubungsmittel-Delikte stehen in der Regel an der Spitze der Delikt-Statistik, gefolgt von Diebstahl und Sachbeschädigung. In Zahlen drückt sich das so aus: In 2020 standen die Körperverletzungen mit 19 Prozent der gesamten Straftaten an erster Stelle, dicht gefolgt von den Betäubungsmitteldelikten mit knapp 19 Prozent. In 2021 waren ebenfalls an erster Stelle die Körperverletzungen und BtM-Delikte mit jeweils 17,5 Prozent. Auch in 2022 lagen die Körperverletzungen mit knapp 21 Prozent vorne, jedoch an zweiter Stelle die Diebstahlsdelikte mit einem Anteil von 20 Prozent. Der Anteil der BtM-Delikte sank, im Vergleich von 2021 auf 2022, um die Hälfte auf nur noch 8 Prozent.