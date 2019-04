Ratingen : Start zum Umbau des Bauhofes

Ratingen Die Kosten sind auf etwa 15 Millionen Euro gestiegen. Suche nach neuer Wagenhalle für den Karneval geht weiter.

Der Rathaus-Neubau geht langsam in die Endphase, dann kann auch die ehemalige Feuerwache an der Lintorfer Straße freigezogen und abgerissen werden. Dort untergebracht sind aber auch Abteilungen des Grünflächenamtes und des Baubetriebshofes, der an seinen beiden Standorten in Tiefenroich (Zentralmateriallager) und an der Sandstraße aus allen Nähten platzt. Nun will die Stadt den Standort an der Sandstraße für knapp 15 Millionen Euro um- und ausbauen. dann wäre auch der Weg frei für das Wohnprojekt einer Genossenschaft auf dem alten Feuerwachengelände.