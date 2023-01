Kultur in Ratingen Musikschule gibt wieder Neujahrskonzert

(RP) Seit dem Jahr 2012 begrüßen die Blasorchester der Musikschule gemeinsam mit einem Gastensemble musikalisch das neue Jahr. Nach „vor leeren Stühlen“ produzierten Neujahrs-Videos in den zurückliegenden Corona-Jahren freut sich Musikschulleiter Paul Sevenich, am Sonntag, 22. Januar, um 16.30 Uhr endlich wieder in Präsenz zu einem festlichen Konzert in das Stadttheater einladen zu können.