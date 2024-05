Für Familie, Jugend und Schule Städtische Beratungsstelle feiert Jubiläum

Die Beratungsstelle gibt es vor Ort jedoch nicht erst, seit diese vor 30 Jahren in kommunale Trägerschaft überging: Bereits vor über 60 Jahren wurde die Erziehungsberatungsstelle als Außenstelle des Kreises in Ratingen eröffnet, vor 50 Jahren kam die Schulpsychologie hinzu und die Räumlichkeiten an der Philippstraße 21 wurden bezogen.