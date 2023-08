Ein Stromkasten an der Bechemer Straße erinnert an das „Haus Blutgeschwür“, das einst an der Hausnummer 37 stand. Michael Lumer, Vorsitzender des Heimatvereins, erzählt Frank Schlosser von den Stadtwerken, Georg Hellhammer und Gottfried Weck (beide Heimatverein, v.r.) die Geschichte des Hauses.

Foto: Achim Blazy (abz)