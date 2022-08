Stadtwerke Ratingen : Ladepark in Breitscheid geplant

Die Stadtwerke Ratingen installieren Ladesäulen auf dem Parkplatz vor der Kirche St. Christophorus. Mitte 2023 soll der Ladepark fertig sein.

Aktuell laufen die konkreten Planungen zur Errichtung eines Ladeparks in Breitscheid an. Als Standort wurde der Parkplatz vor der St. Christophorus-Kirche gewählt – in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz Breitscheid. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in Breitscheid einen idealen Standort für unseren Ladepark gefunden haben. Angedacht ist zum jetzigen Stand, dass bis zu zwölf Fahrzeuge zeitgleich an vier Hyperchargern mit jeweils zwei Ladepunkten und einer maximalen Leistung von bis zu 300kW je Ladepunkt und zwei Normalladern mit jeweils zwei Ladepunkten von 22kW je Ladepunkt aufgeladen werden können. Bei steigendem Bedarf ist eine entsprechende Erweiterung möglich.