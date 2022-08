Angebot für Ratinger Kunden : Stadtwerke geben Energiespartipps

Die Stadtwerke bieten im Heimat.Kontor in der Innenstadt mehrere Infoveranstaltungen an. Foto: Stadtwerke/Falco Peters Photography www.fa

Ratingen Im Heimat.Kontor ist eine Veranstaltungsreihe im September und Oktober geplant. Außerdem werden die Stadtwerke in Kürze Flyer an die Haushalte verteilen.

(RP) Echt.Gut.Leben. – so lautet das Motto der Stadtwerke Ratingen . Dazu zählt auch, in schweren Zeiten wie diesen für die Kunden da zu sein. Der Krieg, die aktuelle Lage am Energiemarkt und die immer größer werdenden Preisanstiege verunsichern verständlicherweise viele Verbraucher.

Energiesparen ist deshalb das Wort der Stunde. Deutschland war in den letzten Jahren besonders abhängig von russischem Gas und muss seinen Gasverbrauch nun um 20 Prozent senken. Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium weitere Energieeinsparmaßnahmen auf Grundlage des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) vor, um insbesondere die Wärmeversorgung in der kommenden und der darauffolgenden Heizperiode sicherzustellen. Dazu ist der Beitrag eines Jeden wichtig. Aber wie kann dieser Beitrag aussehen?

Eine Antwort auf diese Frage geben nun die Stadtwerke Ratingen in einer eigens in Leben gerufenen Veranstaltungsreihe. An sechs Terminen im September und Oktober wird ein Experte der Stadtwerke im Heimat.Kontor in der Oberstraße 12 in der Ratinger Innenstadt nützliche Tipps geben und individuelle Fragen beantworten. Dabei geht es unter anderem um das richtige Heizverhalten und kleine Sparmaßnahmen im Haushalt.