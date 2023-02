Rechenaufgabe für Nebenkostenabrechnungen Ablesezyklus für Vermieter problematisch

Bislang lagen stets zum Jahreswechsel die Rechnungen der Ratinger Stadtwerke im Briefkasten. Der Abrechnungszeitraum war stets vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Zum Ende des Jahres 2022 kündigten die Stadtwerke an, den Ablese- und Abrechnungszyklus nach Stadtteilen gestaffelt neu zu organisieren. So wird in Lintorf zum Beispiel künftig jedes Jahr im Juni abgelesen. „Für Vermieter ergibt sich daraus ein Problem“, stellt der Ratinger Ralf Lippke fest.