40 Jahre Stadtteilbücherei West Leser bevorzugen Krimis und Thriller

Wenn denn in der Zeitung von literarischer Unterversorgung geschrieben wird und davon, dass die Stadt Ratingen statt finanziell angespannter Lage dennoch einem bestimmten Stadtteil was Gutes tun will – dann kann das mit Ratingen West zusammenhängen, Tut es auch und fand so vor 40 Jahren statt. Nun hängt eine literarische Versorgung auch mit dem Bücherbestand in den Wohnungen zusammen und damit, ob die Bewohner generell gern oder viel lesen.