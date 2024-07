Ferien vor der Haustür „Ich habe hier Freunde gefunden“

Aus den Räumen des Jugendhauses am Stadionring schallen Kinderstimmen. Keine Frage: Hier ist der Spaß zu Hause. Das bestätigt sich beim Blick in den Gruppenraum. Rund 25 Kinder wetteifern um den Sieg beim Spiel „Reise nach Jerusalem“ und feuern sich gegenseitig an.