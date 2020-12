Wegen Personalausfall : Weihnachten: Stadtkirche sagt alle Gottesdienste ab

Ratingen Betroffen sind die geplanten Open-Air-Gottesdienste Heiligabend und alle weiteren Gottesdienste bis vorerst 10. Januar. Der Krippenweg findet statt.

(jün) Die evangelische Kirchengemeinde Ratingen hat alle geplanten Open-Air-Gottesdienste an Heiligenabend (17 Uhr, 17.45 Uhr, 23 Uhr) an der Stadtkirche abgesagt. Ebenso fallen alle weiteren geplanten Gottesdienste an den Feiertagen aus, vorerst bis 10. Januar. Hintergrund ist, so Pfarrer Frank Schulte, dass Personal, das für Technik und Sicherheit zuständig ist, wegen Corona nicht einsatzfähig ist. Die Gläubigen werden gebeten, die aufgezeichneten Gottesdienste am Heiligabend unter „Stadtkirchenengel“ auf YouTube zu nutzen.

Andrea Laumen hat das Bild schon vor Augen: „Große und Kleine sind unterwegs zur Krippe“. Man kann die Stationen in einer beliebigen Reihenfolge besuchen. In der Turmstraße am Haus am Turm sieht man den Stern. und erhält ein Bastelset für zu Hause. In der Oberstraße trifft man auf die Weisen aus dem Morgenland. Sie haben „Gold“ dabei und verteilen es. Am Marktplatz sieht und hört man den Engel und Engelposaunen. Am Haus Messer in der Lintorfer Straße kann man erleben, wie Maria und Josef nach Ägypten fliehen. „Hier wird die alte Geschichte unmittelbar in unsere Zeit übertragen“, verrät Vikarin Bernhardt. Im Garten der Stadtkirche finden die Weihnachtsbesucher erst den Stall und das Kind in der Krippe.