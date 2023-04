Ratinger Spieletage Ran an die Spielbretter und los geht’s

Die Vier treffen sich regelmäßig zum Spielen: „Ich muss täglich spielen“, bekennt Claudia Zaja-Krist, die mit ihrer Clique alle möglichen Gesellschaftsspiele ausprobiert, von raffinierten Strategieaufgaben bis zu Glücksspielen. Gemeinsam werden Spiele-Events besucht: „Wir sind immer im Essen auf der Spielemesse, hier ist es aber schöner“, bekennt Stefanie Ostermeier. Ihr Mann gibt die Erklärung dafür: „Zum einem wird hier kein Eintritt erhoben, aber noch wichtiger ist, dass man hier viel schneller drankommt. In Essen muss man frfüh da sein, um einen freien Tisch zu ergattern.“ „Außerdem werden hier die Spiele erklärt, man braucht keine Anleitung lesen und hat so einen viel schnelleren Einstieg. Wenn uns Spiele nicht gefallen, dann brechen wir ab und gehen zum nächsten“, so Claudia Zaja-Krist, die aber entschlossenen ist, diese Partie abzuschließen. „Es handelt sich hier um einen Zoo, die Tiere wollen ausbrechen“, bringt Stefanie Ostermeier den Inhalt auf den Punkt. „Das ist aber nicht so einfach, weil die Tiere sich nicht untereinander unterhalten können. Tipps gibt es hier auf den Karten“, ergänzt Bernd Zaja. „Ich bin gespannt, ob wir es schaffen ausbrechen“, vertieft sich Claudia Zaja-Krist wieder in den Fluchtplan.