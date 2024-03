Aktion in Ratingen Ran an die Spielbretter und los geht’s

An beiden Tagen können sich Familien, Gelegenheits- und Vielspieler in allen [null]Altersgruppen zahlreiche Spiele beim VHS-Spieletreff ausleihen und vor Ort ausprobieren. Darüber hinaus präsentieren Spieleverlage ihre aktuellen Spiele und Spieleautoren zeigen ihre Prototypen. Zudem führt das das Jugendzentrum Lux in die Welt von Yu-Gi-Oh ein (Samstag, 23. März) und in Kooperation mit der Mayersche Buchhandlung aus Ratingen werden die „Spiele des Jahres“ gezeigt. Auch in diesem Jahr findet wieder der beliebte „Bring & Buy“-Flohmarkt im Stadthallen-Restaurant statt, bei dem Besucher Spiele kaufen und verkaufen können. Bezahlt werden kann allerdings nur mit Bargeld. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Computerspiele und Software. Insgesamt sind mehr als 60 Aussteller, 40 Verlage und Institutionen sowie mehr als 15 Spieleautoren mit dabei.