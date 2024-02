Stadtbibliothek Ratingen Aus Büchern kleine Kunstwerke basteln

Am Dienstag, 27. Februar, bietet die Stadtbibliothek außerdem von 16 bis 18 Uhr einen Bookogami-Workshop für alle Interessierten ab zwölf Jahren an. In dem rund zweistündigen Kurs lässt sich aus alten Büchern noch etwas Schönes zaubern. Es wird geschnitten, geklebt, gerollt und gefaltet. So entstehen kleine Kunstwerke, schmucke Collagen zum Aufkleben oder raffinierte Ornamente zum Aufhängen. Bei beiden Kursen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Stadtbibliothek ist dafür telefonisch unter 02102/550-4128 und per Mai zu erreichen.