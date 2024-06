Knoten ins Taschentuch machen Hundesteuer wird zum 1. Juli fällig

In der nächsten Zeit wird das Amt für Finanzwirtschaft im gesamten Stadtgebiet vermehrt Hundesteuerkontrollen durchführen, auch in den Abendstunden und am Wochenende. Auch der Außendienst des Ordnungsamtes achtet regelmäßig auf Hunde ohne Steuermarke. Bei Hundehalterinnen und Hundehaltern, die keine gültige Steuermarke vorzeigen können, wird überprüft, ob der Hund zur Steuer angemeldet ist. Bei einem Verstoß gegen die Anmeldepflicht droht ein Bußgeld von bis zu 500 Euro je Hund.