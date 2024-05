Gute Nachrichten für Eltern Zwei neue Kitas für Ratingen

Trotzdem will die Verwaltung die beiden Projekte so zügig wie möglich auf den Weg bringen. Der Rat entscheidet deshalb in seiner nächsten Sitzung am 2. Juli über den Bau von gleich zwei großen, jeweils sechsgruppigen Kindergärten. „Mit diesen Projekten wollen wir bei der Planung, der Abwicklung und der Bauweise neue Wege gehen, um Zeit und Geld zu sparen“, sagt Stadtkämmerer Martin Gentzsch. Die eigens für besondere Hochbauprojekte wie Kita- und Schulneubauten in seinem Dezernat gebildete Stabsabteilung IV.1 unter der Leitung von Stefan Welling will erhebliche Synergieeffekte erzielen – unter anderem durch eine baugleiche Ausführung, modulare, teilindustrielle Fertigung und Vergabe an Totalunternehmer.