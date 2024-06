Betreuung in Homberg Stadt will evangelische Kita übernehmen

Info

Eigentlich sollte an der Dorfstraße eine neue Kita gebaut werden. Das Gebäude an der Mozartstraße war als Interimslösung zwischen Abriss des alten Gebäudes und Neubau gedacht. Doch aus dem Neubau wird nichts und Gebäude und Außengelände an der Dorfstraße stehen leer.

Also zogen an der Dorfstraße Hühner ein, die von den Kindern der evangelischen Kita versorgt werden. Sie füttern, sehen nach dem Rechten, sammeln die Eier ein und verarbeiten diese im Gebäude an der Mozartstraße.