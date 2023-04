Einige Maßnahmen gelockert Energie sparen: Stadt setzt ihre Maßnahmen fort

Ratingen · Die Sauna in Lintorf bleibt an einem Tag in der Woche geschlossen. Frisches Eis in der Eissporthalle gibt es ab September. Die Straßenbeleuchtung wird gedimmt.

20.04.2023, 14:56 Uhr

Das Eis in der Eissporthalle wird ab 1. September bereitet. Die Eissporthalle wird im Winter auf höchstens 13 Grad geheizt. Foto: Blazy, Achim (abz)