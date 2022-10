Stadt verstiegert Fundsachen : Auch Fahrräder werden versteigert

Ratingen Woher kommen die gefundenen Zweiräder im Fundbüro? Die Polizei erklärt, wie die Räder in die Städte kommen und wie sie mit gefundenen Rädern umgeht.

Doch wo kommen die gefundenen Fahrräder her? Eine Antwort dazu liefert die Polizei. Wenn Fahrräder bei der Polizei als sogenannte Fundräder abgegeben werden, werden die Rahmennummern immer in den polizeilichen Datenbanken abgefragt, um feststellen zu können, ob sie zuvor als gestohlen gemeldet wurden. Lässt sich so der rechtmäßige Besitzer ermitteln, bekommt er sein Fahrrad natürlich sofort zurück. Wenn sich kein Besitzer ermitteln lässt, werden die Räder zu einem späteren Zeitpunkt an die Stadt als Fundsache übergeben und die gelangen dadurch in den Bestand der Räder, die beispielsweise versteigert werden.