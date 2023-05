Kultur in Ratingen Die Zeltzeit in West ist gerettet

Ratingen West · Durch die finanzielle Unterstützung der Stadt wird das Festival am Grünen See im Jahr 2024 fortgesetzt. Die Organisatoren hatten die Veranstaltung wegen gestiegener Kosten in diesem Jahr abgesagt.

17.05.2023, 15:12 Uhr

Schon viele Künstler sind bei der Zeltzeit aufgetreten darunter auch die Ratinger Tragödchen-Band mit Bernd und Lotta Schultz. Foto: Blazy, Achim (abz)

(jün) Pandemie, Inflation und steigende Energiekosten hatten auch bei der Ratinger Zeltzeit Spuren hinterlassen. Nachdem die Veranstaltung am Grünen See in Ratingen West 2022 mit einem deutlichen Minus abschloss, zogen die Ausrichter Anfang des Jahres die Reißleine. Sie sagten die Zeltzeit für dieses Jahr ab, das Traditions-Festival schien ausgelaufen zu sein. Doch nun ist die Zeltzeit erst einmal gerettet, denn es gibt finanzielle Unterstützung von der Stadt Ratingen. Die SPD-Fraktion hatte angeregt, Möglichkeiten zur Weiterführung der Zeltzeit durch die Fachverwaltung untersuchen zu lassen. Nach Beratungen im Kulturausschuss haben sich die anderen Fraktionen dem Vorschlag angeschlossen und im Rat einen entsprechenden Auftrag formuliert. „Wir sind sehr froh, dass es gelungen ist, mit den Veranstaltern umsetzbare Lösungen zu finden“, zeigt sich Fraktionschef Christian Wiglow erfreut. Auch zeigt sich der Vorsitzende des Bezirksausschuss West, SPD-Ratsmitglied Dirk Brixius bestätigt: „Die Zeltzeit gehört eindeutig zu den Highlights im Sommer um den Grünen See und dient der Aufwertung des Stadtteils“. „Dass Kosten bedingt durch Inflation und den Ukraine-Krieg steigen, darf aus unserer Sicht nicht einseitig als Risiko bei den Veranstaltern der Zeltzeit verbleiben mit der Folge, dass diese seit über 20 Jahren erfolgreiche Veranstaltung eingestellt wird“, unterstreicht Christian Wiglow die Sicht der SPD-Fraktion. „Eine vielfältige und bunte Kulturlandschaft gibt es nicht zum Nulltarif, wir freuen uns schon auf die Zeltzeit in 2024“, resümiert Dirk Brixius nach dem positiven Beschluss des Rates am Dienstag. Für die Organisatoren bedeutet dies, dass sie mit den Planungen für das nächste Jahr so früh wie möglich beginnen können.

