Sieben neue Stellen Wohngeld-Reform: Stadt stockt Personal im Sozialamt auf

Die Wohngeldstelle der Stadt ist telefonisch montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten wird per Bandansage auf die Möglichkeit verweisen, sich per E-Mail mit seinem Anliegen zu melden: wohngeldstelle@ratingen.de. An diese Adresse können also Fragen gestellt oder Termine abgefragt werden. Denn auch für die Wohngeldstelle gilt: Sie öffnet nur für Terminkunden.